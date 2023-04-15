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Dortmund büyük bir fırsatı tepti

Bundesliga'da şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, lider Bayern Münih'in puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi. 10 kişi kalan Stuttgart karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Dortmund, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı

Giriş: 15.04.2023 - 20:22 | Güncelleme: ABONE OL
Dortmund büyük bir fırsatı tepti
HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, 28. hafta maçında Stuttgart'a konuk oldu. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

Borussia Dortmund'un gollerini 26. dakikada Sebastian Haller, 33. dakikada Donyell Malen ve 90+3. dakikada Giovanni Reyna attı.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Konstantinos Mavropanos’un ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle kalan bölümde sahada 10 kişi mücadele eden Stuttgart’ın golleri 78. dakikada Tanguy Coulibaly, 84. Dakikada Josha Vagnoman ve 90+7. dakikada Silas Katompa Mvumpa'dan geldi.

Puanını 57'ye çıkaran Borussia Dortmund, lider Bayern Münih'in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Stuttgart da puanını 24’e çıkardı ve 16. sıradaki yerini korudu.

Lider Bayern Münih ise konuk ettiği Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmalarda Leipzig, sahasında Augsburg’u 3-2 yenerken, Köln-Mainz 05 müsabakası 1-1 beraber sonuçlandı.

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