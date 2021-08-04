'5 uçak daha çalışmalara katılıyor'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, afet bölgesinde ortak açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'taki yangınlar ilgili yaptığı açıklamada, "6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter, 1878 araç ve 6 bin 500'den fazla personelle çalışmayı sürdürdük. Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler. Ayrıca, özel şirketten bulup da kiraladığımız 4 uçak da Isparta Havalimanına indi." dedi.
"NAKDİ YARDIMLARA BAŞLANDI"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, şunları kaydetti: "Bugün masanın bir ucundan tutma zamanıdır. 4 ayrı noktada yangın başladı, Antalya'da 50 mahallemizi etkiledi. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza Kızılay ve Aile Bakanlığımızla birlikte psiko destek veriliyor. Yangın bölgesinde etkilenen hayvanlarımız var. Bu hayvanlara 7 gün 24 saat veterinerlik hizmeti verilmektedir. Hayvanların yanından ayrılmak istemeyen 93 aileye konteynerlerini sahada kurduk. Çadır ihtiyaçlarında hem hayvanlarımızın barınabilmesi hem de insanlarımızın ihtiyaç duyduğu 133 çadır kurulmuş durumda. Kızılay'ımız günde 14 bin vatandaşımıza yemek dağıtılıyor. Şu anda 47,5 milyon lira nakdi yardım geldi. Zarar gören vatandaşlarımıza nakdi yardımlarını yapmaya başladık.
Evi tamamen yanan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar hasarları verilecek. İlk bedeller yatırıldı. Canlı hayvanlarımıza, tarım arazilerimize gelen hasar tespitleri yapılmaktadır. Zarar gören vatandaşlarımıza hayvanların rayiç bedelleri ne ise yapılacaktır."
Kurum ayrıca, "Yangın bölgesinde konutları 3+1, 2+1, altında deposuyla, müştemilatıyla, ahırıyla projelendiriyoruz. Yöresel mimariye uygun şekilde konutlarımızı hazırlıyoruz" dedi.
"DÜNYADA ENDER GÖRÜLEN AFETLERDEN BİR TANESİ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da, "Dünyada ender görülen afetlerden bir tanesi var şu anda. İnşallah bunun da kısa sürede üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.
UÇAK SAYISI 21'E ÇIKIYOR
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, dün yaptığı açıklamada, "Yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor." şeklinde konuşmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!