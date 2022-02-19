Donetsk'te birden fazla büyük patlama sesi duyuldu

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı son dakika haberine göre ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde patlama sesleri duyuldu.

Patlamaların kaynağı netlik kazanmazken, Kiev yönetimi ve ayrılıkçı gruplardan henüz bir açıklama yapılmadı.