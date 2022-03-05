"Bu kadroyu ben kurmadım" diyen Torrent, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadro bana kalmış olan bir kadro. Ben bu meydan okumayı kabul ettim. Burada olmaktan çok memnunum ama ne bulduysak o. Çok şikayetçi olarak olduğumuz yerde saymak kabul edilemez, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Her hafta maçımız var. Her hafta bana aynı soru geliyor, 'Neden bu oyuncuları oynattınız, neden bunları oynatmadınız' diye. Çünkü 5 fazla oyuncumuz var."