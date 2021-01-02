Doktoru konuştu: İşte Omar'ın son durumu

Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Vedat Kaya, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin durumunun olumlu yönde ilerlediğini söyledi.

Ulus'taki Liv Hospital'da tedavi gören Norveçli sağ bekin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Kaya, "İlk önce medikal tedaviye başladık durumu değerlendirdikten sonra. Hatta bu tedavinin cerrahi bölümü yılbaşı gecesi başladı. Sanıyorum müdahale saat 4-5 gibi bitti. Daha sonra hastanın gözünün durumuna göre medikal tedaviye başladık. Bugün de daha önce planladığımız hatta ilk gördüğümüzde planladığımız yüzey rekonstrüksiyonu için bir müdahalede bulunduk. Daha önceden hazırlığını yaptığımız bir prosedürdü. Şimdiden sonra tekrar yarın sabah görüp medikal tedavisine devam edeceğiz."diye konuştu.

Vedat Kaya, "Görsel rehabilitasyonu için belki şu an düşündüğümüz bir adım daha var ama gidişata göre bunlar değişebilir. Şu ana kadarki bütün gelişmeler olumlu yönde. Görme olarak özellikle sol gözde belirli derecede artış var. Sağ gözde de büyük ölçüde toparlanma var. Onu daha iyi hale getirmek bütün doku yüzeyini olabildiği kadar düzeltmek için yapılan bir işlemdi. Şu ana kadar da her şey olumlu gitti." ifadelerini kullandı.

Görmenin her travmadan etkileneceğini belirten Kaya, bunu minimuma indirmeye çalıştıklarını aktardı.

YENER İNCE: YÜZÜNDE İKİNCİ DERECE YANIK VAR

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce de oyuncunun sağ gözünün olaydan daha çok etkilendiğini söyledi.

Oyuncunun gözü dışında problemi olup olmadığı sorusunu yanıtlayan İnce, "Yüzünde ikinci derece yanık var ama plastik cerrah arkadaşlar bunun çok büyük sorun yaratmayacağını ileriki dönemde tedavisi tamamlandığında yüz güldürücü bir sonuç alacaklarını söylüyorlar. Onun da tedavisine aynı anda başladık. Tabi burada göz daha ön planda olduğu için onun üstünden yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK: BAKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise doktorların ardından açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Vedat hocama çok teşekkür ediyorum. Yılbaşına bütün doktor arkadaşlarla beraber hastanede girdik, Omar'ın başında girdik. Hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum kulübüm adına. Biraz önce de sağlık bakanım aradı. Vedat beyle görüştürdüm. Çok geniş bilgiler aldı sayın bakanım. Her iki saatte bir çok yakından ilgileniyor, olayı yakından takip ediyor. Gerekli izinler için bakanlık tüm işlemleri başlatmıştır. Doktor arkadaşlarla birlikte görüşme yaptılar, Omar şu an servise çıktı. Sağlık Bakanımıza kurumumuz ve şahsım adına tekrar çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi biri down sendromlu 2 oğlunu eğlendirmek için havai fişek gösterisi yapmak istedi. Bu sırada havai fişeklerden biri elinde patlayınca Omar'ın yüzünde ve gözünde ciddi yaralanma meydana geldi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisine devam edilen Norveçli oyuncunun sol gözünde tahribat olduğu bildirildi. Tedavi sürecinin 2 ayı bulabileceği belirtildi.

MUSTAFA CENGİZ: ÇOCUKLARINI KORUMAK İSTEMİŞ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün oyuncuyu ziyaret etti. Hastane çıkışında konuşan Cengiz, "Yeni yılda değil geçen yılda kalmış olsun bu olay. Omar'ın morali oldukça iyi. Darbe almış, çocukları koruma amaçlı olarak olmuş. İyiye doğru gidiş var, umut hiç kesilmemeli. 1-2 hafta beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.