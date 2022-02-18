Doğu Ukrayna'da ayrılıkçı liderden tahliye açıklaması

Ukrayna'nın doğusundaki gerilim sürüyor. Rus yanlısı ayrılıkçıların lideri, bu bölgedeki vatandaşların Rusya'ya tahliye edileceğini açıkladı.

Ayrılıkçı lider "Doğu'da isteyen vatandaşları Rusya'ya tahliye edeceğiz" dedi.

Ukrayna'nın doğusundaki karşılıklı ateşkes ihlalleri suçlamalarına ilişkin bugün Kremlin'den yapılan açıklamada "Donbas'taki durum çok tehlikeli" ifadeleri kullanılmıştı.