Ayrılıkçı bölgeler Rusya'dan askeri yardım istedi

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna ve "Ukrayna'nın saldırganlığına" karşı yardım istedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazarak yardım istediklerini söyledi.

Mektupta, "Donbas'ta sivil kayıplar yaşandığına" işaret edildiğini kaydeden Peskov, "Yönetimler, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve oluşumlarının saldırganlığını püskürtmek için Rusya başkanından yardım istediler." ifadesini kullandı.

Putin, 21 Şubat'ta sözde yönetimleri tanıdığını açıklamış, bölgede "barışın sağlanması" gerekçesiyle askeri konuda yardım edilmesi talimatı vermişti. Rusya Parlamentosu, dün yurt dışına asker gönderme kararını onaylamıştı.