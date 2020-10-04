AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Van çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağın tahmin ediliyor.

AA'nın haberine göre yağışların, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.