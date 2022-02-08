Doğa artık Bilgi'de

Doğa Koleji, vakıf üniversitelerinden İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni bünyesinde barındıran Can Eğitim Grubu’na katıldı.
2019 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi ETA Vakfı bünyesinde eğitim hayatını sürdüren Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle bir kurumsal altyapı kurmayı; anaokulundan üniversiteye uzanan uluslararası ve yenilikçi bir eğitim modeliyle yoluna devam etmeyi hedeflediğini açıkladı.
BÜNYESİNDE 52 OKUL BARINDIRIYOR
Doğa Koleji, bünyesinde 52 okul ve 48 franchise olmak üzere toplam 100 kampüs barındırıyor.
İTÜ Rektörlük Binası’nda yapılan törende bir araya gelen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, Doğa Koleji’nin devir işlemini ortak bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.
"HEM ULUSAL HEM DE ULUSLARARASI ÖLÇEKTE OLANAKLAR SUNACAK"
Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “İTÜ 250 yıllık bilgi birikimi ve deneyimiyle ülkemizin en önemli akademik kurumlarından biridir. Üniversitemiz bu birikimini paylaşarak Doğa Koleji’ne 3 yılda önemli katkılarda bulunmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi ile yapılan işbirliği ile Doğa Koleji’ni daha iyi noktalara taşımayı amaçlıyoruz. Bu işbirliğinin ülkemizin önemli bir değeri olan Doğa Koleji’ne hem ulusal hem de uluslararası ölçekte önemli olanaklar sunacağına; Doğa Koleji’nin bölgede daha etkili bir kurum olmasını sağlayacağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın eğitim camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.
ARİZONA STATE ÜNİVERSİTESİ İLE İŞ BİRLİĞİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.N. Alpaslan Parlakçı ise "İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak Doğa Koleji’nin daha büyük başarılara imza atması için heyecanla çalışacağız. ‘Okul için değil, yaşam için öğrenmeli’ mottosuyla 25 yılı aşkın zamandır eğitim veren üniversitemiz, gerek ülkemizde gerek dünyada önemli bir yer edinmiştir. Üniversitemizin uluslararası akademik işbirliği yaptığı ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Arizona State Üniversitesi’nin (ASU) K12 eğitim modeli Doğa Koleji ile kuracağımız yeni yapılanmanın rehberi olacaktır. Yapılan bu stratejik ortaklık doğrultusunda Doğa Koleji, akademik kadrosu ve öğrencileri ile Türkiye’nin tek uluslararası kurumsal akreditasyonuna sahip üniversitesi olan Bilgi'nin yüksek nitelikli akademik sisteminin bir parçası olacaktır” diye konuştu.
"YENİ EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARIMIZA HIZLA BAŞLAYACAĞIZ"
Prof. Dr. Parlakçı, “Bu birliktelik İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ‘yaşam boyu eğitim’ felsefesini tamamlayacak bir adımdır. Oluşturulan güçlü finansal ve kurumsal altyapıyla yeni kampüslerin açılması, mevcutların daha da güçlendirilmesi sağlanacaktır. Üniversitemizin yetkin akademik ve idari kadrosunun önderliğinde Doğa Koleji’nde kuracağımız yeni eğitim modeli üzerine çalışmalarımıza hızla başlayacağız” dedi.
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