Djordjevic ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en büyüğü belli oldu.

Normal sezonu birinci tamamlayan Fenerbahçe Beko ile ikinci sırada bitiren Anadolu Efes arasındaki final serisinde dört maç oynandı.

Sinan Erdem'deki son karşılaşmayı 80 - 92 üstün tamamlayan sarı lacivertliler, seriyi 3-1 kazanarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Aleksandar Djordjevic'in öğrencileri, 2018 yılındaki şampiyonluğun ardından ilk zaferini kazandı.

Sarı lacivertli ekip toplamda 10'ncu lig şampiyonluğunu elde etti.

Fenerbahçe Beko'nun Çek yıldızı Jan Vesely, final serisinin en değerli oyuncusu oldu.

Baş antrenör Aleksandar Djordjevic, sarı lacivertli takımın başındaki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sezon başında vatandaşı Igor Kokoskov'un yerine göreve getirilen Sırp çalıştırıcı, baş antrenör olarak 5'nci şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes ise bu sezonu üç kupayla kapatma şansını kaçırmış oldu.

Ergin Ataman'ın ekibi, bu sezon hem Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'ni hem de Türkiye Kupası'nı kazanmayı başarmıştı.

Ligde 15 şampiyonluğu bulunan lacivert-beyazlılar, 13'ncü kez sezonu ikinci tamamladı.