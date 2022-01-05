Djaniny kadrodan çıkarıldı

Yeşil Burun Adaları milli takımı, Trabzonsporlu Djaniny'nin sakatlığıyla sarsıldı.

Ülke federasyonundan yapılan açıklamada, Djaniny'nin tedavi süreci için Afrika Uluslar Kupası kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

Djaniny, Jean Kouassi ile birlikte Trabzonspor'un Afrika Uluslar Kupası'na giden iki oyuncusundan biri konumundaydı.