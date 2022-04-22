Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı operasyon!

Batman'da "Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan” ve Diyarbakır'da “Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan” operasyonları başlatıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde eş zamanlı başlatılan EREN ABLUKA-3 operasyonunda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1053 personel (84) operasyonel tim, EREN ABLUKA-4 operasyonunda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden (682) personel (44) operasyonel tim olmak üzere toplam 1735 personel (128) operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1’inci gününde; Diyarbakır ili Yaylak bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde;

- Patlayıcı yapımında kullanılan 1000 kg. amonyum nitrat,

- (1) adet 60 mm. aydınlatma havan mühimmatı,

- (1) adet K413 tipi el bombası ile çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.