Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Diyarbakır'da yıkılan iş merkeziyle ilgili 3 gözaltı!

Son dakika haberi Diyarbakır'da yıkılan iş merkeziyle ilgili 3 gözaltı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi ile proje sorumluları mimar ve inşaat mühendisi İstanbul'da yakalandı. Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 24 şüpheli tutuklandı.

Giriş: 15.02.2023 - 12:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Diyarbakır'da yıkılan iş merkeziyle ilgili 3 gözaltı!
DHA

Diyarbakır'da depremde yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi´nin sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Arsız Kadıköy´de yakalandı.

DHA'nın haberine göre Diyarbakır Başsavcılığınca depremlerden etkilenen kentte yıkılan binaların sorumluları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişinin öldüğü Diyar Galeria İş Merkezi'nin sahibi ve mimarları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul'da oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş merkezinin mülk sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız Kadıköy'de gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

24 TUTUKLAMA

Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 24 şüpheli tutuklandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Konserden 835 bin TL bağış
Konserden 835 bin TL bağış
Montun cebinden çıkanlar depremzedeyi duygulandırdı
Montun cebinden çıkanlar depremzedeyi duygulandırdı
Altın fiyatları güne düşüşle başladı!
Altın fiyatları güne düşüşle başladı!
Depremin 10. günü 212. saatte mucize!
Depremin 10. günü 212. saatte mucize!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.