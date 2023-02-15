DHA'nın haberine göre Diyarbakır Başsavcılığınca depremlerden etkilenen kentte yıkılan binaların sorumluları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişinin öldüğü Diyar Galeria İş Merkezi'nin sahibi ve mimarları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İş merkezinin mülk sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız Kadıköy'de gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 24 şüpheli tutuklandı.