Diyarbakır'da terör operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da “Eren Abluka Sonbahar- Kış-21 (Diyarbakır-Lice-Akçabudak) Şehit J.Uzm.Çvş. Mehmet ÇELİK” operasyonu başlatıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 840 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Diyabakır-Lice ilçesi Akçabudak mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde (5) adet sığınak tespit edildi.

Sığınaklar içerisinde;

- (1) adet EYP düzeneği,

- (1) adet 4’lü pil bloğu,

- (3) adet tüp,

- (145) kg. toz esrar,

- (45) kalem yaşamsal malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek barınaklar kullanılamaz hale getirildi.