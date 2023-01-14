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Son dakika haberi Diyarbakır'da terör operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar Kış-21 (Diyarbakır-Lice-Akçabudak) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik" Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Lice kırsalında tespit edilen 5 sığınakta 1 EYP düzeneği, 145 kg toz esrar ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Giriş: 14.01.2023 - 11:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu başlatıldı
Diyarbakır'da terör operasyonu başlatıldı
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Diyarbakır'da “Eren Abluka Sonbahar- Kış-21 (Diyarbakır-Lice-Akçabudak) Şehit J.Uzm.Çvş. Mehmet ÇELİK” operasyonu başlatıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 840 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Diyabakır-Lice ilçesi Akçabudak mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde (5) adet sığınak tespit edildi.

Sığınaklar içerisinde;

- (1) adet EYP düzeneği,
- (1) adet 4’lü pil bloğu,
- (3) adet tüp,
- (145) kg. toz esrar,
- (45) kalem yaşamsal malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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