AA

Olayda, Aşağıkuyulu köyündeki sulama kanalına serinlemek için giren Özkan Aydın (14) ve Umut Bozbey (17),bir süre sonra gözden kayboldu.

AA'nın haberine göre, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Aydın ve Bozbey'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cesetler otopsi için Ergani Devlet Hastanesine gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.