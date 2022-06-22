Diyarbakır'da narko-terör operasyonu!

Diyarbakır'da "Eren Abluka-18 Diyarbakır (Dernek) Şehit J.Çvş Murat Doğan” Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Özel Harekat, 950 personel (61 operasyonel tim) görev alıyor.

Devam eden operasyonda;

- (975) g toz esrar,

- (1.750.991) kök kenevir bitkisi,

- (4650) metre sulama hortumu,

- (1) adet su motoru,

- (1) adet dalgıç pompa,

- EYP yapımında kullanılan (3) kg kimyasal madde, (1) adet ateşleme anahtarı, (2) adet elektrikli fünye ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, (4) şüpheli şahıs gözaltına alındı.