Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da “Eren Kış-21 (Diyarbakır-Şenlik) Jandarma Er Mahmut Derin” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinden oluşan 400 personel (14 operasyonel tim) görev alıyor.