Diyarbakır'da Eren Kış-19 Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 310 personel (20 operasyonel tim) görev alıyor.