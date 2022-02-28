Diyarbakır'da büyük operasyon! 1070 personel!

Diyarbakır'da “Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Erdal Şen” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1070 personel (69 operasyonel tim) görev alıyor.