Diyarbakır'da büyük Eren Kış-22 Operasyonu!

HABERTURK.COM

Diyarbakır'da "Eren Kış-22 Şehit Jandarma Er Fedai Efe" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1280 personel (82 operasyonel tim) görev alıyor.

Ayrıca, EREN KIŞ-22 operasyonu kapsamında, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin tarafından, operasyon birliklerinde yerinde denetleme ve incelemelerde bulunuldu, komandolara moral verildi.

EREN OPERASYONLARININ BİLANÇOSU

İçişleri Bakanlığını koordinesinde; 07 Kasım 2021 tarihinde icrasına başlanılan EREN-KIŞ operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam; 20 terörist (19 ölü, 1 sağ,) etkisiz hale getirildi, 350 sığınak/depo/barınak imha edildi.

Operasyonlarda 114 silah, [2 14,7 mm uçaksavar, 14 füze, 6 roketatar, 1 havan, 2 bombaatar, 6 makineli tüfek, 66 uzun namlulu silah, 3 keskin nişancı tüfeği, 3 lav, 8 tabanca, 3 av tüfeği], 172 adet el bombası, 60 adet mayın/eyp, 366 adet fünye, 520 tüp, 1.665 kg patlayıcı, 28 dürbün, 27 telsiz, 23.54) mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.