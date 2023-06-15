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Diyarbakır'da arazi kavgası: 8 kişi öldü!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken jandarma tarafından köyde geniş güvenlik önlemi alındı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı. Vali Su, kavganın nedeninin, 200 dönümlük bir arazi olduğunu söyledi

Giriş: 15.06.2023 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
KATLİAM GİBİ... Son dakika haberi: Diyarbakır Bismil'de arazi kavgası! 8 kişi öldü
AA

Diyarbakır'da alınan bilgiye göre, Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

SİLAHLARLA BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTILAR

AA'da yer alan habere göre silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

K&ouml;yde arazilerden y&uuml;kselen duman da objektife yansıdı.
Köyde arazilerden yükselen duman da objektife yansıdı.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde, yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

VALİ SU: KAVGANIN NEDENİ 200 DÖNÜMLÜK ARAZİ

Arazi kavgasının yaşandığı k&ouml;ye jandarma ve polis sevk edildi.
Arazi kavgasının yaşandığı köye jandarma ve polis sevk edildi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, arazi anlaşmazlığı kavgasının iki aile arasında çıktığını belirterek, "200 dönümlük bir arazi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız bölgeye gönderilen sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. Jandarma ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri aldı" dedi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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