Diyarbakır'da 1130 personelle operasyon!

Diyarbakır'da Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1130 personel (73 operasyonel tim) görev alıyor.