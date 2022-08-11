Diyarbakır'da 1054 personelle operasyon!

Diyarbakır'da “Eren Abluka-33 (Hani/Birlik-Akçayurt) Şehit J.Uzm.Çvş. Muhammet Tufan” Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1054 personel 68 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Hani İlçesi Birlik ve Akçayurt mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 51 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 360 bin TL tutarında;

- (21,2) kg toz esrar,

- (1.773.450) kg kök kenevir bitkisi,

- Yaklaşık (200.000) kök skunk bitkisi ele geçirildi.