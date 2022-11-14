Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuğa silahlı saldırı!

DHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Süleyman K. (20) husumetli oldukları ailenin oğlu R.E.'yi (10) başından silahla vurarak ağır yaraladı.

DHA'nın haberine göre, bir dönerci dükkanında çalışan R.E., bugün öğle saatlerinde yakındaki mobilya dükkanına gitti.

R.E., burada ailesinin husumetli olduğu aileden Süleyman K. tarafından başından silahla vuruldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan R.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan R.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan Süleyman K.´yi yakalamak için çalışma başlattı.