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        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri'nden Nuseyrat Kampı açıklaması | Dış Haberler

        Son dakika haberi Dışişleri'nden Nuseyrat Kampı açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 10:20 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:43
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        Dışişleri'nden Nuseyrat Kampı açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan, İsrail’in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı lanetledi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’in Gazze’deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

        İsrail'in bu son "barbarca saldırısıyla" Gazze'de işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Uluslararası Adalet Divanında 1948 Soykırım Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlalle yargılanan İsrail'in bu suçları işlemesine son vermek için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz."

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