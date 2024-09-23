Son dakika haberi Dışişleri'nden İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına, "İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır." ifadesiyle tepki gösterdi.

Bakanlık, saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır. İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler." denildi.

Açıklamada, başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin almasının şart olduğu kaydedildi.

356 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'da güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugünkü saldırılarda ölenlerin sayısının 24’ü çocuk, 42'si kadın olmak üzere 356’ya, yaralı sayısının ise 1246'ya yükseldiğini açıkladı.