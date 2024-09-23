Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika haberi Dışişleri'nden İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki | Dış Haberler

        Son dakika haberi Dışişleri'nden İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki

        Dışişleri Bakanlığı: İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 20:59 Güncelleme: 23.09.2024 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri'nden İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına, "İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır." ifadesiyle tepki gösterdi.

        Bakanlık, saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        Haberi Görüntüle

        Açıklamada, "İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır. İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler." denildi.

        Açıklamada, başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin almasının şart olduğu kaydedildi.

        356 KİŞİ ÖLDÜ

        İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'da güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugünkü saldırılarda ölenlerin sayısının 24’ü çocuk, 42'si kadın olmak üzere 356’ya, yaralı sayısının ise 1246'ya yükseldiğini açıkladı.

        Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

        Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklamalar
        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları: Kim, ne dedi?
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları: Kim, ne dedi?
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Lübnan'da son durum ne?
        Lübnan'da son durum ne?
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        Habertürk Anasayfa