Dışişleri'nden İsrail'e şiddetli kınama

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze’de bir hastanenin hedef alınmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır." denildi.

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