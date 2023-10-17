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        Haberler Dünya Dışişleri'nden İsrail'e şiddetli kınama

        Son dakika haberi Dışişleri'nden İsrail'e şiddetli kınama

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'de bir hastanenin hedef alınmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." denildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 22:30 Güncelleme: 17.10.2023 - 22:30
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        Dışişleri'nden İsrail'e şiddetli kınama
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze’de bir hastanenin hedef alınmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır." denildi.

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