Son dakika haberi Dışişleri'nden İsrail'e şiddetli kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'de bir hastanenin hedef alınmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." denildi.
Giriş: 17.10.2023 - 22:30 Güncelleme: 17.10.2023 - 22:30
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze’de bir hastanenin hedef alınmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır." denildi.