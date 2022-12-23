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Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, GKRY’nin Doğu Akdeniz’de devam eden hidrokarbon faaliyetleri hakkında açıklamada bulundu. Bilgiç "Kıta sahanlığımızda hiçbir ülkenin, şirketin veya geminin iznimiz olmadan hidrokarbon arama-çıkarma faaliyetinde bulunması söz konusu değildir. Rum kesiminin bu faaliyetileri Doğu Akdeniz'de gerginliği artırmakta, barış ve istikrarı tehdit etmektedir" dedi.

Giriş: 23.12.2022 - 17:02 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda dün (22 Aralık) yaptığı açıklamaya tam destek veriyoruz.

Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığımızda hiçbir ülkenin, şirketin veya geminin iznimiz olmadan hidrokarbon arama-çıkarma faaliyetinde bulunması sözkonusu değildir.

GKRY’nin bu faaliyetleri Ada’nın tüm doğal kaynaklarının ortak sahibi olan KKTC’nin izni alınmadan tek taraflı olarak sürdürüldüğü için Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal etmekte, Doğu Akdeniz’de gerginliği arttırmakta, barış ve istikrarı tehdit etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz konferansı düzenlenmesi yönündeki 2020 önerisi ile KKTC’nin hidrokarbon kaynakları konusunda GKRY tarafına yaptığı dört işbirliği önerisi hala masada iken Doğu Akdeniz’de gerginliğin bu şekilde tırmandırılmasının hiçbir tarafın yararına olmayacağını, hem bölge ülkelerine, hem de Kıbrıs Rum kesiminin arkasına saklandığı üçüncü taraflara hatırlatmak isteriz.

Ülkemiz Doğu Akdeniz’de hem kendi hem de KKTC’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecek, KKTC'nin de önümüzdeki dönemde yapacağı hidrokarbon faaliyetlerine desteğini sürdürecektir.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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