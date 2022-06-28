Dışişleri'nden Ermenistan ile 4. görüşme açıklaması

Ermenistan ile normalleşme süreci özel temsilcilerinin dördüncü toplantısı hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, 1 Temmuz 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir.
İLK GÖRÜŞME MOSKOVA'DA, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞMELER VİYANA'DA GERÇEKLEŞMİŞTİ
Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ilki 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşmişti.
Bu görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmişti ve şubat ayında karşılıklı uçuşlar başlamıştı.
Özel Temsilciler ikinci görüşmeyi ise 24 Şubat’ta yine Viyana’da yapmıştı.
Bu süreçte Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan 11-13 Mart’ta Antalya’da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na katılmıştı.
Üçüncü ve son görüşme ise 3 Mayıs 2022 tarihinde yine Viyana'da gerçekleştirilmişti.
* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.
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