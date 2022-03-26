Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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İşte Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Rusya-Ukrayna konusunda kolaylaştırıcı ve arabulucu olmak istiyoruz. İşimiz iki ülkeyi çözüme yönlendirmek.

Şimdi biz S-400'leri aldık ve anlaşma tamamlandı. Çok ilginç senaryolar duyduk ancak böyle bir durum asla gündemimizde değil.

Bizler bu göçmen akışının artacağını söyledik. Bu savaştan önce de bu artış vardı. Mülteci krizini diyorsunuz sorunuzu cevaplamama izin vermiyorsunuz. Sorunuz insani krizle mi ilgili yoksa buradaki oligarklarla ilgili mi? Şimdi Türkiye ile bir şey yapıldığında yasal olması gerekiyor. Yasal olan her şeye Türkiye'de izin verilir. Bizim temel ilkemiz bu nokta. Rus oligarklar ülkemizi ziyaret ederlerse, Rus vatandaşları Türkiye'yi ziyaret edebilirler. Biz sadece BM yaptırımlarını uyguluyoruz. Rusya'dan Türkiye'ye ziyarete gelen çok sayıda kişi var. Ukrayna'dan da gelen kişiler var Türkiye'ye. Onların sayısı da 60 bini geçti. Eğer bu oligarklar Türkiye'd iş yapabilir mi diye soruyorsanız, yasalsa uluslarası hukuka aykırı değilse biz bunu değerlendiririz. Ancak eğer uluslarası hukuka aykırı ise başka bir durum olur.

Her iki tarafla mükemmel ilişkilerimiz var. Dolayısıyla kan akmasına son vermeliyiz.

Cumhurbaşkanımız, İtalya ve Fransa liderleriyle görüştü. En önemli konu Eurosam’dı. Ortak üretimi Türkiye’de gerçekleştirme konusunda daha ciddi düşünüyorlar.

Türkiye NATO bütçesine katkıda ilk 8'de. Türkiye NATO'nun bütün çalışmalarına NATO üyelerinin %90'ından daha fazla katkıda bulunan bir ülkedir. Türkiye NATO'nun sağlam bir müttefikidir. Türk ekonomisi çok daha iyi hale geliyor, Türkiye büyümeye devam ediyor. Endişe etmeyin.