Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Giriş: 01.02.2024 - 16:00 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:01
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede İsveç’in NATO’ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizma'nın müteakip toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.