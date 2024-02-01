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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 16:00 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:01
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        Bakan Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede İsveç’in NATO’ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizma'nın müteakip toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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