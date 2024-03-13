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        Son dakika haberi Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 17:34 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:34
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        Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
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        Yapılan görüşmede Türkiye-Hollanda arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere uluslararası konular da ele alındı.

        Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’de yerlerinden edilen sivillerin açlık ve salgın hastalıklardan da ölmeye başladıklarına dikkati çekerek, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ivedilikle ulaştırılması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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