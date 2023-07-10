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        Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken bugün telefonda görüştü, NATO genişlemesi ve Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi ele alındı

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 12:00
        Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO genişlemesi ve Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi ele alınmıştır" denildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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