Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın Çin'i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 12 Ocak 2022'de (yarın) Çin'i ziyaret edecek.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınacağı belirtildi.