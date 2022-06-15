Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Lapid'in telefonda görüştüğü belirtildi.

İSRAİL UYARIDA BULUNMUŞTU

Mayıs ayının sonunda İsrail, İran Devrim Muhafızları'ndan Albay Hassan Sayid Khodaei'nin evinin önünde suikasta uğraması sonrasında Türkiye'ye seyahat uyarısında bulunmuştu.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Türkiye'de, İranlı bir grubun İsrailli hedeflere yönelik saldırı planlarının İsrailli ve Türk güvenlik yetkilileri tarafından önlendiği öne sürülmüştü.

Son olarak İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid dün, İstanbul'u ziyaret eden İsrail vatandaşlarının "en kısa sürede" İstanbul'dan ayrılmaları gerektiğini söylemişti.

TÜRKİYE'DEN YANIT GELMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, bazı ülkelerin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarına ilişkin soruya yanıt vermişti.

Sözcü Bilgiç şu ifadeleri kullanmıştı;

Son günlerde bazı ülkelerin Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayınladıkları görülmektedir. Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin işbirliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır.

Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde, yurtiçi ve sınırötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğü bir gerçektir. Terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçlar açıkça görülmektedir. Bu bağlamda, ülkemiz terörle mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan sürdürürken, uluslararası toplumun güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Nitekim bu husus uluslararası toplum tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir.

*Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.