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Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile telefonda görüştü. Görüşmede Paris'teki saldırı sonrası meydana gelen şiddet olayları ele alındı

Giriş: 29.12.2022 - 15:52 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü
AA

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu ve Colonna telefon görüşmesinde, Paris’te 23 Aralık'ta bir Fransız’ın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında meydana gelen şiddet olayları ele alındı.

Görüşmede, Fransa’nın bu olayla terör örgütlerinin gerçek yüzünü gördüğünün altını çizen Çavuşoğlu, saldırı bahane edilerek PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propagandanın ve Fransız siyasetçilerin terörist başının fotoğrafları ile terör örgütü paçavralarının önünde görüntü vermesinin kabul edilemez olduğunu, bu propaganda faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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