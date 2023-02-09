Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri Bakanı, ABD'li mevkidaşıyla görüştü - Deprem haberleri

Son dakika haberi Dışişleri Bakanı, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve yardımlar ele alındı.

Giriş: 09.02.2023 - 19:22 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanı, ABD'li mevkidaşıyla görüştü - Deprem haberleri
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği asrın felaketi nedeniyle birçok ülkeden taziye telefonları aldı.

Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefonda, Türkiye'de 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelerdeki durumu ve yardımları görüştü.

Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletenler arasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemalettin Haydarov, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ve Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki yer aldı.

Bakan Çavuşoğlu, 6 Şubat'tan bu yana taziyelere ilişkin 50 civarında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD'NİN TÜRKİYE'YE DEPREM DESTEĞİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD’nin, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye’ye gönderildiğini açıklamıştı.

ABD ayrıca arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 161 kişilik arama kurtarma ekibi göndermişti.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakanlardan açıklamalar
Bakanlardan açıklamalar
Hatay'da 51 saat sonra... 5 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Hatay'da 51 saat sonra... 5 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem
"Tüm karargahlar sivil vatandaşlara açıldı"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.