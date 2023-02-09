Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği asrın felaketi nedeniyle birçok ülkeden taziye telefonları aldı.

Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefonda, Türkiye'de 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelerdeki durumu ve yardımları görüştü.

Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletenler arasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemalettin Haydarov, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ve Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki yer aldı.

Bakan Çavuşoğlu, 6 Şubat'tan bu yana taziyelere ilişkin 50 civarında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD’nin, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye’ye gönderildiğini açıklamıştı.

ABD ayrıca arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 161 kişilik arama kurtarma ekibi göndermişti.

Fotoğraf: AA