Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında 20. dakikada Fenerbahçe'de Valencia penaltı bekledi. Ceza sahasında şuta hazırlanırken rakip defans tarafından ayak bileğine basılan sarı-lacivertli yıldız yerde kaldı ve kısa süreli sakatlık geçirdi. Ancak İsveçli hakem Glenn Nyberg penaltı vermedi, devam ettirdi.

Bilindiği üzere play-off turu öncesinde UEFA altyapı yetersizliği nedeniyle maçlarda VAR kullanmıyor. Bu nedenle Valencia’nın pozisyonu da detaylı olarak incelenemedi.

JESUS'TAN MAÇ SONU AÇIKLAMA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçının ardından basın toplantısında konuştu.

Portekizli çalıştırıcı, VAR sisteminin olmamasıyla ilgili UEFA'nın kararını eleştirdi. Tecrübeli teknik adam konuya dair "Bence Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamasında VAR olmalı" dedi.

Müsabakanın hakemi hakkında gelen soruyu cevaplayan Jorge Jesus, "Hakemin maçın skoruna etki ettiğini sanmıyorum. Hakemler hakkında konuşmaktansa kendi takımım hakkında konuşmak istiyorum" açıklamasını yaptı.