Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukranya'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek.
Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback olacak.
Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, ilk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.
Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, bunların 5'ini kazanırken, 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.
Müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.
9 isim UEFA kadrosunda bulunmuyor
Fenerbahçe, kadrosundaki 9 oyuncuyu Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA kadrosuna dahil etmedi.
Sarı-lacivertlilerde transfer görüşmeleri yapan Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur kadroda bulunmuyor.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı devam eden Nazım Sangare ile kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker da Polonya'ya getirilmedi.
UEFA kadrosu
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede şu isimler yer alıyor:
Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.
Muhtemel 11
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:
Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo (Miha Zajc), Diego Rossi, Lincoln Henrique, Enner Valencia.
Avrupa kupalarında 241. maç
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Polonya'da Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 241. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 240 müsabakada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü.
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