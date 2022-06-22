Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Lodz kentindeki King's Stadium'da oynanacak.

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