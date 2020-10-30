Dilay Kemer'den acı haber

Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, yaşamını yitirdi. Kemer ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Acılı aileden yapılan açıklamada, "Biricik kızımızı, canımızı kaybettik maalesef" sözlerine yer verildi.

FENERBAHÇE: HER ZAMAN KALBİMİZDE OLACAK

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Televizyonu'nun gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız Dilay Kemer’i zamansız kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz.



O her zaman kalbimizde olacak.



Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve camiamıza başsağlığı dileriz.



Mekanın cennet olsun Dilay."

Habertürk Spor olarak Dilay Kemer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Fenerbahçe camiasına baş sağlığı diliyoruz.

DİLAY KEMER KİMDİR?

1988 yılında Antalya’da doğan Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Ardından spikerlik ve sunuculuk eğitimine başlayan Kemer, 2 senelik hazırlık süresinin sonunda FBTV'de sunucu olarak görev aldı.