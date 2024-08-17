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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: 3 bölgede yangınlar kontrol altında | Son dakika haberleri

        3 bölgede yangınlar kontrol altında

        Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Aydın, Didim ve İzmir'in Beydağ'daki yangınların havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 10:09 Güncelleme: 17.08.2024 - 10:36
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        3 bölgede yangınlar kontrol altında
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        Aydın, Didim ve İzmir Beydağ'daki yangınlar havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

        Orman Genel Müdürlüğü devam eden yangınlarla ilgili son durumu paylaştı.

        Açıklamada Aydın, Didim ve Beydağ'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

        OGM açıklamasında, "Yeşil Vatan'da devam eden yangınları ise en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

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