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Aydın, Didim ve İzmir Beydağ'daki yangınlar havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü devam eden yangınlarla ilgili son durumu paylaştı.

Açıklamada Aydın, Didim ve Beydağ'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

OGM açıklamasında, "Yeşil Vatan'da devam eden yangınları ise en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" denildi.