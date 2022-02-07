Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Mbaye Diagne, "Gervinho modeli"ni kabul etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, yabancı kontenjanını açmak için Diagne'nin sözleşmesini sezon sonuna kadar fesih ederek 1 yabancı oyuncu kontenjanını kullanmak istiyor. Golcü futbolcuyla sezon sonundan itibaren geçerli yeni sözleşme yapılacak.

Galatasaray, özellikle transfer gündeminde olan Robson Reis'i transferini bitirmek isteyor. Transferler olmadığı takdirde Omar'ın lisansının çıkarılması gündemde olacak.