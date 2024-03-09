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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonlarda; DHKP/C Terör Örgütü içerisinde “aranıyor” durumda olan örgüt mensuplarının ihtiyaçlarını karşılayarak silah ve mühimmat tedariki sağlayan, örgütsel dokümanları ileterek örgütün kuryeliğini yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

MLKP Terör Örgütü içerisinde, örgütün sözde şehitler ayı olarak gördüğü kasım ayındaki etkinliklerinde, örgüt adına faaliyet yürütürken hayatını kaybeden örgüt mensuplarının anmalarına katılan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 9️ şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.