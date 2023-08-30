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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıldönümü için Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kuvvet komutanları ile yüksek yargı üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Heyet Aslanlı Yol'dan ilerleyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Aziz Atatürk; Türk milletini özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı ifadesiyle tarif ettiğiniz Büyük Zafer'in 101'inci seneidevriyesine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından birisi olan bu günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin muhterem üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefimizin sembolü haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu, devlet millet el ele vererek büyük bir azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz. Ülkemizi hedefleri, milletimizi de asırlık hayalleriyle buluşturuncaya kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."