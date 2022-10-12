Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki haftanın maçını Ali Şansalan yönetecek.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Alanyaspor - Antalyaspor: Y. Kemal Uğurlu

Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan

Kasımpaşa - Adana Demirspor: T. Kaan Numanoğlu

Konyaspor - Gaziantep: Çağdaş Altay

Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler

Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar

Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan

Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek

Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler