Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelelerinden Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig'in 31'inci haftası ve görev alacak hakemler şöyle:

13.30 GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor (Arda Kardeşler)

16.00 Altay - Fraport TAV Antalyaspor (Yasin Kol)

16.00 Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)

20.30 Galatasaray - Vavacars Fatih Karagümrük (Ali Şansalan

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (Erkan Özdamar)

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)

20.30 Trabzonspor - Beşiktaş (Zorbay Küçük)

20.30 Medipol Başakşehir - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Sarper Barış Saka)

20.30 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor (Mustafa Kürşad Filiz)