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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Derbinin VAR hakemi belli oldu! - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Derbinin VAR hakemi belli oldu!

        Beşiktaş - Galatasaray derbisinde VAR'da Koray Gençerler görev yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 12:08 Güncelleme: 03.03.2024 - 13:37
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        Derbinin VAR hakemi belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Bahattin Şimşek olacak.

        Derbide VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. AVAR'da da Emre Kargın, Aleks Taşcıoğlu ve Alper Çetin görev yapacak.

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