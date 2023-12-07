Son dakika haberi Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek!

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Derbinin dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak.

Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın (8 Aralık Cuma):

20.00 Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

9 Aralık Cumartesi:

13.30 Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

16.00 Yılport Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

10 Aralık Pazar:

13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

16.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Burak Şeker

16.00 Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor: Turgut Doman

19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Arda Kardeşler

11 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu