Mislicom Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Galatasaray HDI Sigorta'yı set vermeden yendi.

Fenerbahçe Opet ilk seti 25-18, ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 25-22'lik skorlarla kazandı.

Bu sonuçla, sarı lacivertliler 17. galibiyetini elde etti.